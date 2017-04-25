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المتهم بمحاولة اغتيال بابا الفاتيكان السابق يرغب في لقاء فرانسيس بمصر
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

المتهم بمحاولة اغتيال بابا الفاتيكان السابق يرغب في لقاء فرانسيس بمصر

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:11 م
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تعهد التركى علي أغا، المتهم بمحاولة اغتيال بابا الفاتيكان الأسبق يوحنا بولس الثانى فى عام 1981، بالسفر لمصر ومقابلة بابا الفاتيكان الحالى فرانسيس خلال زيارته للقاهرة.

وقال أغا، فى تصريحات لصحيفة “جولف” البريطانية، إنه إذا وافق البابا  فرانسيس على طلبه فإنه سيذهب إلى القاهرة مقابلته.

وكان على أغا، أعرب عن رغبته فى لقاء بابا الفاتيكان فرانسيس أثناء زيارته لتركيا فى نوفمير الماضى .

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