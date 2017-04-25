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حكومة تنزانيا تأمر بطرد مسؤولة أممية رفيعة من البلاد
أوا دابو
أوا دابو

حكومة تنزانيا تأمر بطرد مسؤولة أممية رفيعة من البلاد

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:12 م

أعلنت وزارة الخارجية في تنزانيا، أن حكومة البلاد أصدرت قرارا بطرد رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد تنزانية الجنسية أوا دابو.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم /الثلاثاء/ عن بيان الخارجية، أن الحكومة أمرت دابو بمغادرة البلاد بسبب توتر علاقتها بعدد من أفراد فريقها ما تسبب في تدهور أداء المنطمة الدولية في البلاد.

وأكدت الوزارة، أنها أرادت تذكير مسؤولي البرنامج الدولي بضرورة العمل مع الحكومة لتنفيذ أهداف البرنامج الإنمائية في تنزانيا.
من جانبه، لم يعلق البرنامج الإنمائي على القرار الصادر عن حكومة تنزانيا.

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