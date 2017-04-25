أعلنت وزارة الخارجية في تنزانيا، أن حكومة البلاد أصدرت قرارا بطرد رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد تنزانية الجنسية أوا دابو.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم /الثلاثاء/ عن بيان الخارجية، أن الحكومة أمرت دابو بمغادرة البلاد بسبب توتر علاقتها بعدد من أفراد فريقها ما تسبب في تدهور أداء المنطمة الدولية في البلاد.

وأكدت الوزارة، أنها أرادت تذكير مسؤولي البرنامج الدولي بضرورة العمل مع الحكومة لتنفيذ أهداف البرنامج الإنمائية في تنزانيا.

من جانبه، لم يعلق البرنامج الإنمائي على القرار الصادر عن حكومة تنزانيا.