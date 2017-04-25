حافظي على نضارة ونقاء بشرتك بهذه النصائحالثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:26 م
تهتم النساء عادة ببشرتهم، ويحافظون على جمالها وإظهارها بشكل نقي خالي من الشوائب، كلا حسب طبيعة بشرته .
ونشرت مجلة ” سيدتي ” في هذا الصدد، بعض النصائح وطرق العناية بالبشرة سواء في الصباح أو المساء .
أولاً: في الصَّباح
1- المنظِّف:
قومي بغسل بشرتك بأحد المنظِّفات اللطيفة، فبشرتك نظيفة وخالية من المكياج، ولا تحتاج إلى منظِّف قوي.
2- التونر: يساعد على إعادة مستويات الهيدروجين لبشرتك، كما أنَّه يمنحها بعض الرُّطوبة بجانب التَّنظيف، كل ما عليك فعله هو وضع القليل من التونر على يديك، وتوزيعه على بشرتك بأكملها.
3- الأمصال:
ابحثي عن الأمصال التي تمتصُّها البشرة وتزيد من رونقها، مثل: مصل فيتامين (C)، وكذلك الأمصال التي تحتوي على الببتيدات، حيث تقلل من ظهور الخطوط الدَّقيقة.
4- واقي الشَّمس المرطِّب:
قومي بوضع واقي الشَّمس، الذي يحتوي على نسبة من التَّرطيب للحفاظ على رطوبة ونضارة بشرتك، وحمايتها أيضاً من أشعَّة الشَّمس الضَّارة.
ثانياً: في المساء
1- مزيل المكياج:
إذا كنت تضعين المكياج، فاحرصي أولاً على إزالته والتخلُّص من أيِّ بقايا له للحفاظ على بشرتك نضرة.
2- المقشِّر: يستخدم المقشِّر مرَّة واحدة أو مرَّتين أسبوعيّاً بعد إزالة المكياج للتَّخلص من خلايا الجلد الميتة، والحفاظ على بشرتك مشرقة ومتوهِّجة.
3- التونر:
بعد أن قمتِ بتطهير وجهك بدقَّة، حان وقت بعض التَّرطيب، وذلك من خلال وضع طبقة رقيقة من التونر على بشرتك لترطيبها، ولكن احرصي على أن لا يحتوي على الكحول.
4- قناع للبشرة:
قومي بوضع قناع لبشرتك مرة أسبوعيّاً لتغذيتها والحصول على بشرة مشرقة.
5- المصل:
قومي بوضع كمية مناسبة من المصل على وجهك ورقبتك.
6- المرطَّب:
بعد الانتهاء من تنظيف بشرتك جيداً، حان وقت المرطِّب “كريم الليل” لضمان التَّرطيب المثاليَّ لبشرتك.
7- كريم العين:
قومي بوضع كميَّة صغيرة بحجم حبَّة البازلاء حول عينيك مع توزيعها بلطف بأطراف أصابعك لحماية عينيك من ظهور الخطوط الدَّقيقة، فأنت بذلك تهتمين ببشرتك الاهتمام المثالي، ولا تنسي أن تبتسمي لتكوني جميلة دائماً.
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