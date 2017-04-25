ستطرح الشركة المصنعة للسيارات الطائرة “كيتي هوك” المدعومة من قبل المدير التنفيذي لشركة غوغل، لاري بيدج، في الأسواق أول سيارة طائرة قبل نهاية العام الجاري.

ووفق ما جاء في موقع “ذي إنسايدر” فإن سيارة “كيتي هوك” هي طائرة كهربائية، تبدو، في نسختها الحالية مثل الدراجات النارية، مشيرا إلى أن نسختها النهائية ستصبح مختلفة عن النموذج الذي ظهر في الفيديو المنشور على موقعها الرسمي.

وتزن “كيتي هوك” حوالي 100 كيلوغرام، ويمكنها السفر بسرعة تصل إلى 25 ميلا (40 كيلومتر) في الساعة.

وتطير “كيتي هوك” بشكل عمودي مثل طائرة هليكوبتر، ولكنها تعمل بالطاقة الكهربائية.

وجرى إخضاع السيارة الطائرة لمجموعة من الاختبارات للتأكد من فعاليتها وسلامتها، قبل إطلاقها نهاية عام 2017 بسعر مايزال مجهولا إلى حدود الساعة.