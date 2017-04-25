تداول 234 سفينة بموانئ بورسعيد خلال مارس الماضيالثلاثاء، 25 ابريل 2017 04:05 م
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس استقبال 234 سفينة بمينائي شرق وغرب بورسعيد من جنسيات مختلفة خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد المحوري سجل دخول 158 سفينة تحمل جنسيات مختلفة من بينها سنغافورة وبنما والصين وألمانيا وأمريكا والبرتغال وقبرص والدنمارك مارشال وليبريا وتركيا، منها 124 سفينة (مازر) و74 سفينة (فيدر).
وأوضحت الهيئة أن من أهم الأنشطة التي تستغلها مصر لزيادة دورها في نشاط التجارة العالمية، قيام السفن الأم في الحاويات والتي تصل حمولتها إلى ما بين 8 إلى 18 ألف حاوية، بإلقاء جزء كبير من حمولتها في الموانئ المحورية «شرق بورسعيد» لتأتي سفن أصغر تعرف باسم الفيدر بحمولات من 500 إلى 3000 حاوية لتوزيع ما ألقته السفن الأم في الميناء المحوري على موانئ المنطقة والموانئ الأخرى.
وأوضح البيان أن ميناء الشرق سجل دخول السفينة الدنماركية«Madison.Maersk «mother ship القادمة من القنال والتي يبلغ طولها 399 مترا وغاطسها 14 مترا، مما يوضح مقدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن الكبيرة الحجم.
ولفت البيان إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل خلال الشهر الماضي 76 سفينة (حاويات / بضاعة عامة /صب سائل / تزود بالوقود / قاطرات)، منها 56 سفينة حاويات، من بينها السفينة cosco.American والتي تحمل علم بنما، وتعد من سفن المازر العملاقة، وسفينتين «صب سائل» منها السفينة cornelia والقادمة بحرا وعلى متنها 4700 طن ذرة و14 ألفا و976 طنا من فول صويا، وسفينة karraaeniz للتزود بالوقود القادمة من القنال والتي ترفع علم ليبيريا.
كما استقبل ميناء غرب 170 سفينة بضاعة عامة تحمل العديد من السلع الاستراتيجية، منها السفينة TinkerBELl.MA القادمة من البحر، والتي ترفع علم مالطا لتفرغ 80 سيارة، والسفينة Donau.Eksper القادمة من البحر وترفع علم تركيا وعلى متنها 3 آلاف و203 أطنان من الحديد، والسفينة Amiraleen القادمة من البحر والتي تحمل علم جزر القمر لتفرغ 5 آلاف طن ملح، و3 سفن أخرى تحمل على متنها 9ّ ألاف و367 طنا من الرخام، كما استقبل أيضا 95 قاطرة.
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