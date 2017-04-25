استمرارا لمسلسل الجدل الذى تثيره الدكتورة منى برنس، أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة السويس، والمعروفة إعلاميا بـ”دكتورة الرقص”، نشرت اليوم صورة بها بـ”مايوه بكينى”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، مؤكدة أنها من شواطئ دهب.

كانت جامعة السويس، قد أحالت الدكتورة منى برنس للتحقيق فى وقت سابق، بعد نشرها مقطعلا فيديو لها وهى ترقص فوق سطح منزلها الريفى بالفيوم.