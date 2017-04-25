قال ممثلو شركة “فيس بوك” إنهم يخططون لإطلاق مشروع جديد من شأنه توفير الاتصال بالإنترنت في المناطق المنكوبة، في حال وقوع حوادث أو كوارث.

ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية فإن هذه التكنولوجيا عبارة عن طائرة بدون طيار تعمل على توفير اتصال بالإنترنت في المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن المشروع سيطلق عليه اسم “Tether-tenna technology”.

المشروع هو عبارة عن طائرة صغيرة بدون طيار توفر الإنترنت للأشخاص الذين انقطع عنهم الاتصال في حالات الكوارث الطبيعية.

وتستطيع الطائرة الإتصال بالإنترنت عن بعد، مستخدمة تقنية الاتصال عبر الألياف البصرية، حيث ستصبح كموزع هوائي للإنترنت، وفقا لما ذكرت وكالة “سبونتيك”.