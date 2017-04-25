في وقت كان ينتظر أن تطرح شركة أبل الأميركية هاتف “آي فون 8” في سبتمبر المقبل، ظهرت تسريبات جديدة قد تكون الأسوأ بالنسبة للمتشوقين لوصول الجهاز الجديد.

وذكر تقرير إعلامي من موقع “أبل إنسايدر” أن أبل ستطرح، في سبتمبر، نسخا محدودة من الهاتف، على اعتبار أنها تواجه مشاكل مختلفة في التصنيع.

وقال الموقع نقلا عن مصدر داخل “أبل” إن هذه الأخيرة قد تؤجل إصدار الهاتف من شهر إلى شهرين، حيث من غير المستبعد أن يتم إطلاقه شهر أكتوبر أو نوفمبر بدلا من سبتمبر.

وذكر المصدر أن أي فون 8 يتميز بـ”ترقيات وتطويرات مميزة”، وهي التي قد تكون مسؤولة عن التأخير في التصنيع والإنتاج، مثل “شاشة OLED ومعالج بتقنية 10 نانومتر وكاميرات جديدة ذات قدرات ثلاثية الأبعاد.

ومن المتوقع أن تستحوذ الشاشة بشكل كبير على واجهة هاتف آي فون، أما الزر الرئيسي فسيجري إدماجه ليصبح جزءًا من الشاشة التفاعلية.