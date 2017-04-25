محافظات الجمهورية تحتفل بالذكرى الـ 35 لتحرير سيناءالثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:53 م
احتفلت محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ35 لتحرير سيناء ، وذلك بإقامة عروض فنية وندوات ثقافية ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء وفاء وتقديرا لما قدموه للوطن من أجل تحقيق النصر والحفاظ على أمنه واستقراراه.
ففي محافظة السويس ..قام اللواء أركان محمد رأفت قائد الجيش الثالث الميداني اليوم يرافقه المحافظ اللواء أحمد حامد ومدير الأمن اللواء مصطفى شحاتة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمنطقة عجرود بطريق “السويس ـ القاهرة” الصحراوي .. حيث بدأت المراسم بعزف النشيد الوطني فى حضور جميع قيادات الجيش الثالث ومديرية الأمن وأعقب ذلك قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وفي محافظة شمال سيناء .. تسود حالة من الهدوء التام مختلف مناطق المحافظة بالتزامن مع الذكري الـ35 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة حيث تقوم الدوريات الأمنية التابعة لقوات الشرطة بتمشيط مختلف الشوارع والميادين الرئيسية في مختلف المناطق علاوة على إنشاء عدة أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة على كافة الاتجاهات والمحاور.
وتتابع غرف العمليات المشكلة في مديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومديرية الصحة وباقي غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومختلف الجهات التنفيذية الموقف لحظة بلحظة إلى جانب إخطار الغرف الرئيسية فى مختلف الوزارات والهيئات بالقاهرة بالموقف أولا بأول.
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