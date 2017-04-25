تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أعمال التطوير والتجديد للسكك الحديدية بمنطقة السلام 1 بحي فيصل بالسويس اليوم /الثلاثاء/، يرافقه المحافظ أحمد حامد، واللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورؤساء الأحياء ومسئولي السكة الحديد بالسويس.

وقال الوزير - خلال جولته - إن الفترة القادمة ستشهد هيئة السكة الحديد طفرة كبيرة في تطوير المزلقانات باستخدام الخرسانة وليس الخشب كما كان متبع من قبل، بالإضافة إلى تطوير قضبان السكة الحديد وقطارات جديدة لنقل البضاعة، مؤكدا أن وزارة النقل تهدف لزيادة أحمال السكة الحديد، ورفع استيعابها للحمولات الثقيلة.

وأضاف أن الخطة القادمة تهدف لاستيعاب الأحمال الإضافية من حمولات البضائع، بما يخدم حركة التنمية ويرفع من الدخل القومي لتزيد من 4 ملايين طن إلى 25 مليون طن، وذلك خلال عام 2020 وبعد تطوير 1200 كم سكة حديد، مما ستزيد من الاستثمارات والدخل القومي.

من جانبه، طلب محافظ السويس من وزير النقل زيادة عدد حارات السير على طريق (السويس - البحر الأحمر) للحد من حوادث الطرق وعمل حارة خاصة بسيارات النقل واستكمال أعمال التطوير للطريق الحيوي الذي يربط السويس بالمناطق السياحية بالبحر الأحمر.

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل جاء بدء من أعمال الرصف والتطوير لطريق السويس الإسماعيلية خلال الخطة 2017 و2018 حيث يتم تطويره وتوسعته بأسلوب حضاري وإضافة حارات جديدة، وإقامة ساحات انتظار لسيارات النقل الثقيل المتجهة من وإلى نفق الشهيد أحمد حمدي.