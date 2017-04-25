أشادت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات، بمبادرة “أسأل الرئيس” أثناء المؤتمر الوطني للشباب، معتبرة إياها بأنها اضافت للمؤتمر.

وأعلنت زيادة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على قناة “الحياة” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يشهد حاليا حضور كبير من مختلف الفئات بين الشباب ومختلف الأعمار، مضيفة أن مؤتمرات الشباب تخلق حالة حوار نادر حدوثها في الظروف التقليدية بين الشباب والمسئولين.

وأضافت أن أغلب الشباب مهتم بالتحدث في النواحي الاقتصادية والعلاقات الدولية ونتائج زيارات وجولات الرئيس الخارجية خلال المؤتمر.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستقبل اليوم الثلاثاء مؤتمر الشباب الثالث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر أن ينتهي فعاليات المؤتمر يوم الخميس القادم.