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بوتين: مستعدون للعودة إلى التعاون في الصناعات العسكرية مع الأجانب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: مستعدون للعودة إلى التعاون في الصناعات العسكرية مع الأجانب

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:49 م
أ ش أ

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للعودة إلى التعاون في مجال الصناعات العسكرية مع الدول الأجنبية بشرط توفير ظروف مناسبة لذلك.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن بوتين خلال اجتماع اللجنة الصناعية العسكرية - قوله “نحن سنكون مستعدين للعودة إلى التعاون مع شركائنا، عند توفر الإمكانية التي لا تعتمد علينا، في هذه المجالات بشرط إيجاد شروط مناسبة لذلك”.

ومن ناحية أخرى، طلب الرئيس الروسي إجراء المزيد من دراسة التدابير الإضافية اللازمة
لتنفيذ عقود تصدير الأسلحة، مضيفا قوله “وفي هذا الصدد أطلب مزيدا من دراسة التدابير بشأن تنفيذ شحنات الأسلحة المصنعة للتصدير”.

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