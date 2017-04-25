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الثلاثاء 25 ابريل 2017 03:18 مساءً
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اكتشاف كوكب يحتمل أن يكون مأهولا
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اكتشاف كوكب يحتمل أن يكون مأهولا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:17 م

عثر فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية على كوكب LHS 1140b الواقع خارج المنظومة الشمسية، والذي ينتمي إلى الكواكب الكبيرة الشبيهة بالأرض.

ويقع الكوكب في منطقة تأثير جاذبية نجمه حيث يحتمل وجود الماء السائل، وبحسب العلماء فإن هذا الجرم الفلكي مرشح ليكون كوكبا صالحا للحياة أو مأهولا.

يذكر أن الكوكب يدور حول القزم الأحمر LHS 1140، الذي يشع كمية من الطاقة العالية، تقل عما ترسله الأجرام المشابهة. وتتميز بمثل هذا الإشعاع النجوم الفتية التي تدمر عادة أجواء الكواكب.

مع ذلك فإن حجم الكوكب يزيد عن حجم الأرض بـ 1.4 مرة، الأمر الذي يشير إلى أن سطحه احتوى محيطا من الحمم ملايين الأعوام، ما أشبع أجواءه ببخار الماء.

وحسب العلماء فإن عمر الكوكب يبلغ 5 مليارات عام، وتزيد كتلته عن كتلة الأرض 7 أضعاف، ما يدل على أن كوكب LHS 1140b يعد جرما فلكيا كثيفا جدا، وتضم بنيته صخورا جبلية، أما نواته فيشكلها الحديد.

أما السنة في الكوكب فتمتد 25 يوما، ويعتبر علماء الفلك أن من المحتمل أن يكون مأهولا بكائنات حية. ويزيد هذا الاحتمال عما هو عليه في كوكب “Proxima b” أو كواكب نظام TRAPPIST-1. لكن الدراسات القادمة يجب أن تحدد بدقة أكبر كمية الإشعاعات الواردة من القزم الأحمر إلى سطح الكوكب.

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