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الثلاثاء 25 ابريل 2017 03:13 مساءً
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شاهد الروبوت الصيني الأنثى "جيا جيا" في أول لقاء صحفي
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شاهد الروبوت الصيني الأنثى "جيا جيا" في أول لقاء صحفي

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:13 م

نظم خبراء العلوم والتكنولوجيا في جامعة خفى (الصين)، لقاء مع الروبوت الأنثى “جيا جيا” للصحفي الأمريكي كيفن كيلي.

هذا ولم يستطع الروبوت أن يجيب على أي سؤال، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وقد أجريت المقابلة عبر برنامج سكايب باللغة الإنجليزية. وردا على سؤال، أين هو سور الصين العظيم، قالت جيا جيا ببساطة “الصين”. كما أنها لم تتمكن من تسمية عدد الحروف في الأبجدية الإنجليزية.

وعندما طلب كيليمن “جيا جيا” الحديث حول الذكاء الاصطناعي، قدم الروبوت إجابات غير مترابطة.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندسين استغرقوا في تطوير هذا الروبوت حوالي ثلاث سنوات.

كما علق  قائد الفريق تشن شياو بينغ على هذه المقابلة قائلا: “إن العديد من الأسئلة كانت معقدة جدا”.

وبحسب رأيه، فقد قدم جيا جيا “إجابات جيدة”، إلا أن المشاهدين الذين شاهدوا محادثة الروبوت مع صحفي، أعربوا عن خيبة أملهم.

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