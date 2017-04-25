ميركل: اللاجئون بإمكانهم الإسهام في سد نقص العمالة المتخصصةالثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:14 م
ذكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن اللاجئين بإمكانهم الإسهام في التقليل من نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا.
وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال تفقدها لمدرسة البرمجة للاجئين في برلين “ألمانيا تحتاج في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى كل عمالة متخصصة، هذا يعني أن فرص العمل في هذا المجال كبيرة للغاية بالطبع”.
وأضافت ميركل في إشارة إلى اندماج اللاجئين: “علينا بالطبع حل مجموعة من المشكلات”، موضحة أن هناك تقدمًا ملحوظًا في كثير من المجالات في إطار مساعي إدماج اللاجئين الذين لديهم فرص للبقاء هنا.
تجدر الإشارة إلى أن خبراء متطوعين يقدمون في مدرسة البرمجة المعروفة باسم “مدرسة ReDI للاندماج الرقمي” تدريبا للاجئين منذ فبراير عام 2016 في مجال برمجة الحواسب، كما يوفرون للطلاب طرقًا للتواصل بشركات كبيرة وناشئة لتسهيل التحاقهم بوظائف فيها. ويتولى تمويل هذه المدرسة الخيرية شركات مختلفة.
وينحدر غالبية طلاب المدرسة البالغ عددهم حاليًا 135 طالبا من سوريا، كما تضم المدرسة أيضا لاجئين من أفغانستان والعراق وإريتريا. ويعمل بعض هؤلاء الطلاب بالفعل في شركات أو أسسوا شركات خاصة بهم.
-
إصابة 17 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية
أصيب 17 شخصًا صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق “الصالحية القديمة - فاقوس” بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ...Tue, 25 Apr 2017 09:14:47 GMT
-
قابيل: نجحنا فى إنعاش القطاعات التصديرية وترشيد الاستيرادTue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT
-
«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد ...
أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط القاهرة الجديدة الغير ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني بسبب جزر دوكدو
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية هيديو سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تجديد الحكومة ...Tue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
تحرير «حي التنك» بالساحل الأيمن من الموصل في العراق - محيط
أعلنت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، تحرير حي التنك في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت خلية الإعلام الحربي، حسب موقع 24…Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
نجيب ساويرس عن كوريا الشمالية: الناس آخر انضباط ومفيش قلق من الحرب
قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن شعب كوريا الشمالية لا يشعر بقلق من نشوب حرب بين كوريا وأمريكا، مشيرًا إلى تقدم كوريا الملحوظ والمستمر وتفاني شعب ...Tue, 25 Apr 2017 09:28:13 GMT