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الثلاثاء 25 ابريل 2017 03:14 مساءً
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ميركل: اللاجئون بإمكانهم الإسهام في سد نقص العمالة المتخصصة
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

ميركل: اللاجئون بإمكانهم الإسهام في سد نقص العمالة المتخصصة

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:14 م
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ذكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن اللاجئين بإمكانهم الإسهام في التقليل من نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال تفقدها لمدرسة البرمجة للاجئين في برلين “ألمانيا تحتاج في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى كل عمالة متخصصة، هذا يعني أن فرص العمل في هذا المجال كبيرة للغاية بالطبع”.

وأضافت ميركل في إشارة إلى اندماج اللاجئين: “علينا بالطبع حل مجموعة من المشكلات”، موضحة أن هناك تقدمًا ملحوظًا في كثير من المجالات في إطار مساعي إدماج اللاجئين الذين لديهم فرص للبقاء هنا.

تجدر الإشارة إلى أن خبراء متطوعين يقدمون في مدرسة البرمجة المعروفة باسم “مدرسة ReDI للاندماج الرقمي” تدريبا للاجئين منذ فبراير عام 2016 في مجال برمجة الحواسب، كما يوفرون للطلاب طرقًا للتواصل بشركات كبيرة وناشئة لتسهيل التحاقهم بوظائف فيها. ويتولى تمويل هذه المدرسة الخيرية شركات مختلفة.

وينحدر غالبية طلاب المدرسة البالغ عددهم حاليًا 135 طالبا من سوريا، كما تضم المدرسة أيضا لاجئين من أفغانستان والعراق وإريتريا. ويعمل بعض هؤلاء الطلاب بالفعل في شركات أو أسسوا شركات خاصة بهم.

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