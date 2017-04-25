في سبق علمي جديد قد يمهد الطريق لمعرفة الأسباب المحتملة وراء أسباب مرض التصلب المتعدد، توصل علماء بريطانيون إلى السبب المحتمل لمرض التصلب المتعدد، فى انفراجة كبيرة يمكن أن تمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة للمرض.

فقد توصل العلماء فى جامعة “إكستر وألبرتا” البريطانية، إلى آلية خلوية قد تسبب اضطراب جهاز المناعة الذاتية، ليصاب الإنسان بالتصلب المتعدد الذي يؤثر على حوالى 2.5 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، حيث عادة ما يتم تشخيص المرض بين مرضاه فى المرحلة العمرية ما بين العشرينات والثلاثينات، ليصبح الأكثر شيوعا بين النساء مقارنة بالرجال.

وعلى الرغم من أن السبب كان حتى الآن لغزا، يدفع هذا المرض الجهاز المناعي لمهاجمة ما يعرف ب”الاغماد الدهنية “التي تحمى الأعصاب فى المخ والنخاع الشوكى، وهو ما يؤدى إلى تلف فى المخ، فضلا عن انخفاض فى إمدادات الدم والأكسجين وتشكيل الآفات العصبية فى الجسم، قد تتنوع الأعراض على نطاق واسع، لتشمل تشنجات العضلات، مشاكل التنقل والألم، التعب، ومشاكل فى الكلام.

هذا وقد اشتبه العلماء منذ فترة طويلة فى أن “الميتوكوندريا” (غشاء الخلية) التى تخلق الطاقة للخلية، تلعب دورا فى التسبب فى الإصابة بمرض التصلب.

وباستخدام عينات من أنسجة المخ البشرية، توصل العلماء البريطانيون فى جامعة “إكستر وألبرتا” إلى بروتين يسمى (Rab32) موجود بكميات كبيرة في مخ مرضى التصلب الصعبي المتعدد، غائبا بصورة كاملة في خلايا المخ السليمة، كما توصل العلماء البريطانيون إلى أنه عند تواجد بروتين (Rab32) يقترب جزء من الخلية التي تسعى إلى تخزين الكالسيوم من هذا البروتين.

ويؤدى سوء الاتصال الناجم عن إمدادات الكالسيوم للغشاء “الميتوكوندريا” إلى ارتفاع سمية خلايا المخ بين مرضى التصلب العصبي المتعدد .

ولا يعلم الباحثون حتى الآن، ما سبب بروتين (Rab32)، إلا أنهم يعتقدون بوجود خلل جينى فى قاعدة الخلية هو المسئول عن زيادة مستويات هذا البروتين.