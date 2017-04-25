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ألمانيا تعلن مساعدات إضافية لليمن بـ17 مليون يورو
اطفال في اليمن يحملون سلاح - سلاح - اليمن

ألمانيا تعلن مساعدات إضافية لليمن بـ17 مليون يورو

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:01 م
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أعلنت ألمانيا عزمها زيادة مساعداتها الإنسانية لليمن بقيمة نحو 17 مليون يورو.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بيربل كوفلر اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر المانحين في جنيف بحسب «24 الاماراتى»: “الحكومة الألمانية تقدم هذا العام 50 مليون يورو للمساعدات الإنسانية”.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها برلين العام الماضي بلغت قيمتها 33.3 مليون يورو، وذكر كوفلر أن برلين تدعم علاوة على ذلك التعاون التنموي بـ55 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا مولت مشروعات تنموية بنفس القيمة عام 2016، وكانت الأمم المتحدة قدرت حاجة 27 مليون مواطن في اليمن للدعم هذا العام بـ2.1 مليار دولار.

وعقد المؤتمر في جنيف لأنه منذ إطلاق حملة التبرعات قبل 4 أشهر حتى الآن لم يتم سوى جمع 15 % فقط من حجم المساعدات المطلوبة لليمن هذا العام.

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