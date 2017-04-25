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هذه العلامات تنذر بسرطان الفم
سرطان الفم

هذه العلامات تنذر بسرطان الفم

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:57 م

قالت مبادرة “برودينت” الألمانية إن التغيرات الطارئة على الغشاء المخاطي المبطن للفم تنذر بالإصابة بسرطان الفم.

وأوضحت المبادرة أن الغشاء المخاطي المبطن للفم يمتاز بأنه أملس وطري ويتخذ لونا ورديا باهتا، مشيرة إلى أن التغيرات الطارئة عليه قد تشير إلى سرطان الفم، وتتمثل هذه التغيرات في خشونة وتصلب وزيادة سمك الغشاء وظهور تغيرات لونية مثل بقع بيضاء أو حمراء، بالإضافة إلى حدوث تقرحات.

وينبغي استشارة طبيب أسنان في حال استمرار هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين، حتى في حال عدم الشعور بأي ألم. وكلما تم تشخيص سرطان الفم وعلاجه مبكرا، زادت فرص الشفاء منه.

ويندرج التدخين واحتساء المشروبات الكحولية ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان الفم. لذا ينبغي الإقلاع عنهما فورا من أجل الوقاية من سرطان الفم.

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