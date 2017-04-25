ذكرت مجلة “بريجيت” الألمانية أنه بخلاف التغذية غير الصحية هناك أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن، ألا وهي: التوتر النفسي وقلة النوم وقلة السوائل.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن التوتر النفسي يدفع الجسم إلى إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يعيق عملية حرق الدهون ويحفز عملية تفكيك العضلات. كما أن التوتر النفسي يؤدي إلى زيادة نوبات الجوع الشديد.

وتدفع قلة النوم، أي النوم لمدة 5 إلى 6 ساعات فقط كل ليلة، الجسم إلى إفراز هرمون “جريلين” المحفز للشهية والحد في الوقت ذاته من إفراز هرون الشبع “لبتين”، ومن ثم تنتاب المرء نوبات نهم شديد نحو الأطعمة المملحة والأطعمة السكرية.

وتتسبب قلة شرب السوائل في إبطاء عملية الأيض وعرقلة عملية حرق الدهون. لذا ينبغي شرب ما لا يقل عن 5ر1 لتر من السوائل يوميا، ويفضل شرب الماء والمشروبات غير المحلاة بالسكر.

يشار إلى أن التغذية غير الصحية تتمثل في تناول الدهون والسكريات والوجبات السريعة بكثرة ومنتجات الدقيق الأبيض والإقلال من الخضروات والفاكهة ومنتجات الحبوب الكاملة.