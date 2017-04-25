 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 03:23 مساءً
روابط سريعة
طريقة فعالة لمواجهة برد الربيع
نزلات البرد

طريقة فعالة لمواجهة برد الربيع

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:52 م

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن الكثيرين يصابون بنزلة برد خلال فصل الربيع بسبب تقلبات الطقس، مشيرا إلى أنه إذا أصابت نزلة البرد المجاري التنفسية أيضا، فيمكن محاربتها باستنشاق بخار الماء.

وأوضح الأطباء الألمان أن بخار الماء الدافئ يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية الجافة، مشددا على ضرورة تنظيف جهاز الاستنشاق جيدا قبل الاستعمال؛ نظرا لأن البيئة الرطبة والدافئة تشكل بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3