” الحرب يخطط لها الدهاة، ويصنعها الشجعان، ويرثها لا مؤاخذة ” في ذكرى تحرير سيناء نتذكر كلمات أحد أبطالها ، العقيد وفيلسوف المعركة الساخر الكاتب الراحل جلال عامر .

جلال عامر المولود في 25 سبتمبر عام 1952 ، تخرج في الكلية الحربية ، و درس القانون في كلية الحقوق ، و الفلسفة في كلية الآداب ، وشارك في 3 حروب تاريخية هم حرب الاستنزاف و حرب أكتوبر و حرب تحرير الكويت و تقاعد برتية “عقيد” بعد انتهاء تحريرها .

كان جلال قائد سرية مشاة بالفرقة 18 مشاة ميكانيكا في حرب أكتوبر ، تحت قيادة العميد فؤاد عزيز غالي ، الفرقة 18 مشاة هى أول من رفعت علم مصر فى سيناء فى يوم 6 أكتوبر ، و قامت بتحرير مدينة القنطرة شرق يوم الاثنين 8 أكتوبر وتعد واحدة من أشهر وأهم معارك حرب أكتوبر حيث حاصرتها الفرقة داخليا وخارجيا ثم اقتحمتها، وهى الخطة التي كان سبق ورفضها المشير احمد إسماعيل حيث طلب من فؤاد عزيز أن يكون الهجوم بالالتفاف إلا أن عزيز كان قد درب رجاله على الاقتحام وهو ما نجحوا فيه.

عن الفرقة 18 مشاة قال الفريق أول أحمد إسماعيل، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية عام 1973 فى تقريره الذى أعده للرئيس الراحل محمد أنور السادات حول حرب أكتوبر “مهما حاولت أن أوفيها حقها فلن أنصفها ” ، وأضاف الفريق “يسجل لهذا الجيش وللفرقة المشاة الثامنة عشرة، أنها محررة القنطرة شرق، ومعيدة علم مصر الغالى يرفرف فوق ربوعها عالياً خفاقاً” .

روى جلال عامر قائلا : ” في أكتوبر أتذكر فؤاد عزيز غالى الصعيدي القبطي الذي قادنا لتحرير مدينة القنطرة ثم كلفني بتسليم إسرائيل ٣٩ جثة من قتلاها ، ونبه علىّ ألا أسلم عليهم، وبعدها رأينا رئيس الدولة يأخذهم بالأحضان، فأصابني الحول خاصة عندما رأيت سينما شطا في القنطرة تتحول من مركز قيادة إلى بوتيك.. فاختلطت نيران الحرب بنيران الفتنة وثمار النصر بثمار التنمية، وأصبح علىّ كقائد سرية فى حرب أكتوبر أن أنتظر ثلاثة آلاف عام حتى أصبح رئيسا لمصر ” .

وقال أيضا عن حرب أكتوبر: “رغم أنني سكندري أصيل مولود على بحر الأنفوشي ، فإنني لم أعبر القنال سباحة أو في قارب، لكن في معدية على المعبر لأجد محمود مختار شقيق حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلى ، وقتها وزوج السيدة رجاء الجداوي يقبل الأرض ويغنى “أدينا عدينا” واحتضنني ، بينما تقذف الفانتوم علينا قنابل البلى ليصاب وأنجو، فالبلى صديقي منذ أيام الطفولة، ثم تأتى قنبلة باحثة عن الأفراد “مثل مخبري المباحث” ليصاب عبد المسيح ورفعت وتختلط دماؤهما ونطلب لأحدهما جماعة دفن الموتى وللآخر جماعة الإسعاف دون أن يقول أحد “اشمعنى! “.. فقد كان الهلال مع الصليب ضد النجمة “.

و قال رامى نجل الساخر الراحل: جلال عامر تأثر بمشاركته في حروب الاستنزاف وأكتوبر وحرب تحرير الكويت، وكتب عدد من القصص القصيرة والقصائد عن الحرب ، منها قصة نادرة بعنوان “مشوار” فازت في إحدى مسابقات أدب الحرب ، وأذكر في طفولتي أنني كنت أرى في منزلنا لوحة معدنية مكتوب عليها بالأحرف العبرية والعربية، وعرفت لاحقًا سر نظرة الفخر في عين أبي كلما رأها، فقد كانت اللافتة التي وضعتها إسرائيل على مدخل المدينة أثناء احتلالها، ونزعها أبي بعد تحريرها واحتفظ بها كتذكار من المعركة.

و من مقالات عامر عن حرب أكتوبر “الجيل السوبر أبطال حرب أكتوبر” :

يحلو للزميل العزيز إسماعيل سليمان أن يقول لي دائماً: “إنت جميل يا جلال بس عقلك لاسع”. وينسي الزميل العزيز أنه كان جندياً في الفرقة 18 المشاة التي كنت ضابطاً فيها وأننا كنا في سن العشرين وهي سن إذا أسقطت فيها قنابل وصواريخ فوق الرؤوس فلابد أن تلسع وتلمع وتشتعل بالنار والثار والأفكار .

و يروى عن معركة تحرير القنطرة :

لماذا أتينا إلى هنا... لتحرير مدينة القنطرة... قال المشير أحمد إسماعيل لقائد فرقتنا الصعيدي القبطي فؤاد عزيز غالي:- “أنت يا فؤاد مكتوب على جبينك القنطرة”. وللتو ترك العميد فؤاد منصبة كمساعد لقائد الجيش الثاني وأتجه لقيادة الفرقة 18 حيث وضع خطته للاستيلاء على المدينة والسبع نقاط الحصينة المعادية التي تحميها بالمواجهة وعبثاً حاول المشير أحمد إسماعيل واللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني إثنائه عن خطته ليكون هجومه بالالتفاف حول المدينة إلا أن الرجل صمم ودرب ضباطه وجنوده ما خطط لـه وهو الهجوم بالمواجهة ونجح... ومع البيان رقم 16 وصباح الاثنين 8 أكتوبر.. كنا داخل المدينة.. أبو جاموس مدفع العدو الثقيل عيار 155 يزمجر.. نحتمي من الشظايا ببيوت المدينة فتنهار فوق رؤوسنا (الزميل إسماعيل سليمان لا يريدها أن تلسع).

نطهر المدينة ونطارد فلول العدو المتراجع أمامنا. 37 دبابة تركها العدو أمامنا وفر.. وأدينا عدينا باسم الله وما قدروا علينا باسم الله.. وأنا على الربابة بأغنى.. ونفسي أنام, أيام طويلة لم نعرف النوم.. هجم الظلام (في هذه الأيام كان كل شئ يهجم ولا يجئ).. هي حفرة كبيرة خالية كانت محفورة لعربة نقل.. كنت وأنا أدخلها أعتبرها أجمل أوتيل دخلته في حياتي.. كانوا معي في الحفرة يفترشون الرمال محمود مختار شقيق حسن مختار مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني وخليل الصعيدي وعبد الصمد الفلاح وعلى العجوز.. ومرت فوقنا طائرة معادية منخفضة وألقت فوقنا قنابل البلى المحرمة دولياً (دائماً إسرائيل تخالف القوانين الدولية) أستشهد خليل وأصيب البطل محمود مختار إصابات بالغة.. بعدها بفترة بدأنا الانسحاب من الشرق إلى الغرب على الأرض.

وفي السياسة تطبيقاً لاتفاقيات السادات ثم بدأ الانفتاح والانبطاح ليجنى ثمار النصر من لم يشارك فيه أما أنا وإسماعيل سليمان ومحمود مختار وغيرنا فقد دربنا فؤاد عزيز غالي على القتال بالمواجهة لهذا لم يستطع أحدنا أن يجاري سياسة الالتفاف فتلاشت أسماءنا لتلمع أسماء عثمان وتوفيق وعليه ولكح والبليديودوارف والحباك وغيرهم من أبطال المرحلة الجديدة إذ انتصرت الذمم الواسعة على الأدمغة اللاسعة إذ أنه عندما مات السادات ظلت روحه ترفرف في كل مكان.. على القنال.. وفي ردهات البنوك أيضاً.

و في مقاله ” من وحى أكتوبر” :

أنا من جيل، نصفه مصاب بالحول ونصفه مصاب بالفصام، فقد شهدنا البيان رقم (1) لسنة 73 بشأن العبور، ثم شهدنا القانون رقم (43) لسنة 74 بشأن الاستثمار، ورأينا استعادة الأرض ثم بيع الأهرامات.. جيل سمع زوجة وزير داخلية تغنى للحرية بينما زوجها يعتقل الناس، ثم سمع رئيس اتحاد عمال مصر يطالب ببيع الشركات وتشريد العمال، وكاتب كبير فى اتحاد كتاب مصر يشجع الأدباء الشبان على أن يكتبوا القصص ثم ينشرها باسمه، فقد بدأ الفساد بحرامى غسيل نزل من السطوح ليستولى على أرض الوطن.

رأيت الإسرائيليين يفرون من أمام المصريين في ميدان الحرب ثم رأيت المصريين يفرون أمام الأمن المركزي في ميدان التحرير.. لذلك يُقال إن ضابطاً ضرب أحد المواطنين على قفاه حتى أصابه، وأراد الضابط أن ينبه عليه ألا يحكى أبداً ما حدث له فى القسم فقال للمواطن: (ما تقولش إيه اديتنا مصر).. ومع ذلك مازالت الدنيا بخير وهناك من يقدر ويحترم، ففي الترام عندما لاحظ أحد الشبان أنني من جيل أكتوبر، وقف لى احتراماً وأجلسني مكانه ثم همس لي : (هات حق الكرسي).

و كتب في مقاله “من وحى أكتوبر2” :

كانت الدنيا قد تغيرت بسرعة ولم يعد زمان المقاتلين، فقد ابتعد “السادات” عن فقراء المصريين واقترب من أثرياء اليهود وأنشأ الحزب الوطنى على أنقاض حزب مصر، ثم على أنقاض مصر ذات نفسها.. وبعد أن كانت يد تبنى ويد تحمل السلاح أصبحنا نسرق باليدين وارتفعت أسعار “الأكل” وانخفضت أسعار “القتل” وانتقلنا من (ابنك يقول لك يا بطل هات انتصار) إلى (أمك تقول لك لو بطل هات الخضار).

وهو من قال ساخرا عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك : ليتك ضربتنا الضربة الأولى وحكمت إسرائيل.

و نختم بمقولة جلال عامر: إننى من جيل شارك فى صنع أفراح “النصر” ثم سرقوا “الجاتوه” وأهانوا “العريس” وذهبت “الثمار” لغيرهم، لذلك أطالب صناع الثورة برفع شعار “احترس من النشالين”، حتى لا يشعروا مثلنا بالمرارة.