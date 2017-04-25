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منظمة الصحة العالمية تحيى اليوم العالمى للملاريا
الملاريا

منظمة الصحة العالمية تحيى اليوم العالمى للملاريا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:41 م

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمى للملاريا لعام 2017 تحت شعار “القضاء على الملاريا قضاء مبرما” لتسليط الضوء على الحاجة إلى حشد الالتزام السياسي المستمر للوقاية من الملاريا ومكافحتها إضافة إلى تسليط الضوء على الوقاية كإستراتيجية بالغة الأهمية للحد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض لا يزال يحصد أرواح أكثر من 400 ألف إنسان كل عام.

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