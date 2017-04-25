السفير الأسباني لدى موسكو: أوروبا قد ترفع العقوبات عن روسياالثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:35 م
أعلن السفير الإسباني المعين حديثا لدى موسكو، اجناسيو يبانيز روبيو، أن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على النظر في رفع عقوباته عن روسيا، إذا تحسن الوضع في شرق أوكرانيا وإذا تم تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وقال السفير في مقابلة مع وكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء إنه “إذا تم تنفيذ اتفاقات مينسك، فإن الاتحاد الأوروبي بالتأكيد سيأخذ ذلك في الاعتبار، ليقرر في المستقبل ما إذا كان سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا”.
وأضاف “أن العقوبات ليست هدفا في حد ذاتها؛ بل إنها تهدف إلى تغيير الوضع، فإذا تغير الوضع، وهدأت التوترات في شرق أوكرانيا، وإذا ما نفذت جميع الأطراف اتفاقات مينسك، سيؤخذ هذا بالتأكيد بعين الاعتبار، وفي النهاية سيكون من الممكن تناول اللحوم الإسبانية في روسيا “.
وأعرب عن أمله في أن تمنح زيارة الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إلى موسكو دفعة لبدء حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مؤكدا أن موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأوكرانيا لن يتغير.
وتابع بالقول “أعتقد أن موقف الاتحاد الأوروبي سيظل كما كان من قبل فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، وتنفيذ اتفاقات مينسك، التي تلزم جميع الموقعين على هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الاتحاد الروسي وأوكرانيا، بالالتزام بها”.
وأشار إلى أن زيارة الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إلى موسكو خبر سار، وهي خطوة تدعمها مدريد حقا، لأن إسبانيا كانت دائما تعتقد أن أهم شيء في علاقاتنا مع روسيا هو الحوار، والحوار لا يعني دائما أن هناك تفاهم متبادل، وأن الجانبين يتفقان دائما مع بعضهما البعض على كل شئ، بل يشير دوما إلى أن الجانبين يعتقدان أن الحوار أهم من المواجهة.
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