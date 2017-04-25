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الجريمة الإلكترونية في ألمانيا ارتفعت 80 % في 2016
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الجريمة الإلكترونية في ألمانيا ارتفعت 80 % في 2016

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:32 م

نقلت صحيفة ألمانية عن الحكومة يوم الأحد إنها سجلت 82649 حالة احتيال وتجسس على الإنترنت وجرائم إلكترونية أخرى في 2016 بزيادة 80 في المئة عن الحالات المسجلة في 2015.

وقالت صحيفة دي فيلت إن وزير الداخلية توماس دي مايتسيره من المقرر أن ينشر الإحصائيات الجديدة كجزء من التقرير السنوي للحكومة عن الجريمة.

وعلاوة على الجريمة الإلكترونية قالت الصحيفة إن الشرطة سجلت أيضا 253290 جريمة تم تنفيذها بمساعدة الإنترنت بزيادة 3.6 بالمئة عن 2015.

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