حذر الدكتور زاهي حواس الخبير الأثري ، من عمليات تدمير الأثار في العالم العربي التي بدأت من عندها الحضارة العالمية، مؤكدا أن الأثار العربية تتعلق بـ”الإنسانية أجمع” وليست الدول العربية فقط.

وأعلن حواس من خلال تصريحات تلفزيونية، أن ليبيا واليمن تشهد العديد من عمليات التدمير لبعض المناطق الأثرية نتيجة الأوضاع بهما، مشددا على ضرورة عمل قواعد بيانات للأثار في البلاد تشهد حروب وأزمات وبرنامج كامل لترميم الأثار وإعطاء دورات للأثريين بالحفاظ على الأثار.

وعن الانتقادات التي وجهت لعملية استخراج الأثار الفرعونية بالمطرية، أكد أن عملية استخراج الأثار جاءت نتيجة الطبيعة الصعبة لمنطقة المطرية مما تؤثر على حالة الأثار وتجعل عمليات استخراجها صعبة للغاية.

وأضاف أنه يشرف على مشروعين أثريين سيحدثا “رجة عالمية كبيرة، وهما “مسح الأهرامات بأجهزة علمية حديثة” من خلال فرق ألمانية وفرنسية حيث تم الكشف عن حجرتين سريتين بمدخل الهرم والناحية الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مشروع أخر بعمل مسح بمقابر “وادي الملوك” تقوم بها جامعة “تورينو” الكندية