حواس: الأثار العربية تهم «الإنسانية أجمع».. وهناك مناطق تتعرض للهدم في ليبياالثلاثاء، 25 ابريل 2017 03:13 م
حذر الدكتور زاهي حواس الخبير الأثري ، من عمليات تدمير الأثار في العالم العربي التي بدأت من عندها الحضارة العالمية، مؤكدا أن الأثار العربية تتعلق بـ”الإنسانية أجمع” وليست الدول العربية فقط.
وأعلن حواس من خلال تصريحات تلفزيونية، أن ليبيا واليمن تشهد العديد من عمليات التدمير لبعض المناطق الأثرية نتيجة الأوضاع بهما، مشددا على ضرورة عمل قواعد بيانات للأثار في البلاد تشهد حروب وأزمات وبرنامج كامل لترميم الأثار وإعطاء دورات للأثريين بالحفاظ على الأثار.
وعن الانتقادات التي وجهت لعملية استخراج الأثار الفرعونية بالمطرية، أكد أن عملية استخراج الأثار جاءت نتيجة الطبيعة الصعبة لمنطقة المطرية مما تؤثر على حالة الأثار وتجعل عمليات استخراجها صعبة للغاية.
وأضاف أنه يشرف على مشروعين أثريين سيحدثا “رجة عالمية كبيرة، وهما “مسح الأهرامات بأجهزة علمية حديثة” من خلال فرق ألمانية وفرنسية حيث تم الكشف عن حجرتين سريتين بمدخل الهرم والناحية الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مشروع أخر بعمل مسح بمقابر “وادي الملوك” تقوم بها جامعة “تورينو” الكندية
-
إصابة 17 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية
أصيب 17 شخصًا صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق “الصالحية القديمة - فاقوس” بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ...Tue, 25 Apr 2017 09:14:47 GMT
-
قابيل: نجحنا فى إنعاش القطاعات التصديرية وترشيد الاستيرادTue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT
-
«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد ...
أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط القاهرة الجديدة الغير ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني بسبب جزر دوكدو
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية هيديو سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تجديد الحكومة ...Tue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
تحرير «حي التنك» بالساحل الأيمن من الموصل في العراق - محيط
أعلنت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، تحرير حي التنك في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت خلية الإعلام الحربي، حسب موقع 24…Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
نجيب ساويرس عن كوريا الشمالية: الناس آخر انضباط ومفيش قلق من الحرب
قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن شعب كوريا الشمالية لا يشعر بقلق من نشوب حرب بين كوريا وأمريكا، مشيرًا إلى تقدم كوريا الملحوظ والمستمر وتفاني شعب ...Tue, 25 Apr 2017 09:28:13 GMT