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وزير الخارجية الألماني يرفض إنذار نتنياهو ويفضل لقاء اليساريين
زيجمار جابربيل

وزير الخارجية الألماني يرفض إنذار نتنياهو ويفضل لقاء اليساريين

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:28 م
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أكد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، أنه يرفض إنذارا وجهته إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه لن يلتقي معه في حال التقى الوزير الألماني مع ممثلين عن منظمتي ‘بتسيلم’ و’نكسر الصمت’ الإسرائيليتين.

وقال جابرييل لشبكة “ZDF” الألمانية اليوم الثلاثاء، إنه يأمل بأن يعقد اللقاء بينه وبين نتنياهو، لكنه أضاف أنه ‘أواجه صعوبة في تخيل أن اللقاء سيلغى، لأن هذا سيكون مؤسفا جدا’.

وأردف الوزير الألماني أن ‘هذا أمر طبيعي جدا من جهتنا أن نلتقي مع ممثلي منظمات مدنية خلال زيارة سياسية’، مشددا على أن إلغاء لقائه مع نتنياهو ‘لا يمكن استيعابه’، وأوضح ‘أنت لا تجصل على انطباع كامل عن الدولة عندما تلتقي الحكومة فقط، ويجب التحدث مع فنانين، كتاب وحتى مع منظمات نقدية. وأنا لا أريد افتعال دراما من هذا الأمر. ولن تحدث كارثة إذا تم إلغاء اللقاء’.

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