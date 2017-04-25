أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الاعلان عن تشكيل مجلس ادارة الجهاز الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى صدر قرار بانشائه من رئيس مجلس الوزراء بالامس.

وقال قابيل فى بيان له اليوم الثلاثاء أن الجهاز الجديد ستكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، لافتاً الى ان الجهاز سيتكون من مجلس امناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية ومجلس ادارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الاعضاء ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الجهاز الى جانب الرئيس التنفيذى للجهاز والذى سيتم الاعلان عنه قريباً.

واشار قابيل الى ان الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية مع ضم مجلس التدريب الصناعى باكمله الى الجهاز الى جانب بعض الادارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، لافتاً الى انه سيتم اعادة هيكلة كل هذه الجهات بما يتماشى مع الفكر الجديد الذى تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال الجهاز الجديد.

وأوضح أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، مؤكدا انه لن يتم المساس بالأوضاع الحالية للعاملين المنضمين للجهاز الجديد سواء الوظيفية او المالية.‎