رد الطبيب الهندى “موفازال لاكدوالا” المعالج لإيمان أحمد أسمن امرأة فى العالم، على الفيديو التي نشرته شقيقتها ” شيماء “، مساء أمس مكذبا ما قالته عن فقدانها 60 كيلو فقط .

وأشار لاكدوالا إلى أن إيمان تزن حاليا 171 كيلو جراما، عكس تماما ما قالته شقيقتها .

وأضاف فى تصريحات لصحيفة ” hindustantimes” الهندية: ” فقدان إيمان للوزن بسبب النظام الغذائى فقط، وعائلة إيمان نفسها تشهد على خسارة وزنها، غير أنهم يستعجلون تحركها ومشيها ويجبرونها على ذلك، وهذا الأمر غير ممكن فى هذا الوقت”.

وتابع: “إيمان كادت تختنق لأن شقيقتها حاولت تغذيتها بالقوة من الفم، وهى لا تزال غير قادرة على ابتلاع السوائل أو التحدث بشكل صحيح وتحتاج إلى أنبوب تغذية، وأنه نتيجة للسكتة الدماغية، فإن الجانب الأيمن من إيمان ما ازال مشلولا ولا تزال حالتها تتطور مع الوقت”.

وأوضح ، أنهم تحدثوا بالفعل إلى القنصل أحمد خليل والسفير حاتم تاج الدين عن تهدئة قلق ومخاوف شقيقتها شيماء فى هذه الأوقات العصيبة، مضيفا: “ما حدث يعتبر أسوأ كابوس لى، فلم تكن مستشفى أو طبيب واحد مستعدا لعلاج إيمان، والآن عندما فقدت الكثير من الوزن، تثير الأسرة أسئلة حول جهود إنسانية موحدة تم تسخيرها لإنقاذ حياتها”.

ومن جانبه قال حذيفة الشهابى، مدير العمليات بمستشفى سيفى الذى تعالج فيه إيمان، إن الادعاءات لن تمنعهم عن عملهم الذى يهدفون من خلاله لعلاجها.

جدير بالذكر أن شيماء أحمد عبد العاطى أخت إيمان، كانت قد أثارت الجدل بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس فيديو تؤكد فيه أن أطباء الهند خدعوها هى وأختها من أجل أن يصنعوا شهرة لهم.

