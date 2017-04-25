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محافظ أسوان: المرأة ستظل نموذجًا للتضحية والإرادة وتعد شريكًا في تحقيق التنمية
محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي

محافظ أسوان: المرأة ستظل نموذجًا للتضحية والإرادة وتعد شريكًا في تحقيق التنمية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 02:28 م
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أكد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي أن المرأة المصرية -وخاصة أمهات الشهداء- ستظل نموذجا للتضحية والإرادة الصلبة عبر العصور لأنها أثبتت جدارتها بقيادة أسرتها ومجتمعها نحو البناء والازدهار، موضحا أنها تعد شريكا أساسيا في تحقيق التنمية في كافة مجالات العمل العام.

وأشار المحافظ -خلال تسليمه، اليوم/الثلاثاء/، فادية عثمان سليم الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لهذا العام قلادة ووسام الكمال من الطبقة الثانية بجانب شيكا بمبلغ 20 ألف جنيه- إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجا لرحلة كفاح هذه السيدة التي تعتبر نموذجًا مثاليًا للأم المصرية العظيمة ودور الأمهات في خدمة المجتمع.

وأوضح أن المحافظة من جانبها حريصة على دعم كافة الأنشطة التى تشارك فيها المرأة، لاسيما اقتحامها للمشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل وبالتالي زيادة دخل الأسر حيث سيتم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لدراسة تنظيم ملتقى تحت رعاية المحافظة؛ للتوسع في هذا المشروعات على أن تضم السيدات والفتيات الجادات في هذا المجال مع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

ومن جانبها، أعربت فاديه عثمان -57 سنة- خلال لقائها مع محافظ أسوان عن سعادتها بهذا التكريم .

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