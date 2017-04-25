أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليد شاكيد، عينت أول قاضية مسلمة ترتدى الحجاب فى المحاكم الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نقاشات قد اثيرت من قبل، في أعقاب مطالبات عديدة للجنة العمل للمساواة في الأحوال الشخصية بتعيين قاضية مسلمة في المحاكم الشرعية الفلسطينية، على الارض التي تحتلها إسرائيل، و التي اعترضت من قبل سلطاتها على اقتراح قانون تمثيل نسائي في المحاكم الشرعية والذي جاء مراعاة لمصالح الائتلاف الحكومي وخشية حدوث أزمة ائتلافية بعد تهديد الأحزاب اليهودية المتدينة بالانسحاب من الائتلاف، وخشية تسجيل سابقة تنعكس على المحاكم الدينية اليهودية.

وأضافت الصحيفة إن القاضية المسلمة التي وافقت إسرائيل على تعيينها هى «هناء خطيب» من مدينة طمرة فى شمال الأراضي المحتلة، لافتة غلى أن تعيينها تم بعد نضال طويل من قبل «عرب 48» و الذي بدأ عام 2000 من خلال تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتمكين تعيين امرأة فى هذا المنصب.

وأوضحت «يديعوت» أنه تمت الموافقة أيضا على تعيين 4 قضاة عرب، إلا أن «هناء خطيب» هى المرأة الأولى التى تشغل هذا المنصب.