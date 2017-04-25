وجه الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمصر الشكر لكافة المسؤولين عن تنظيم زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر، على المجهود الذي يبذلونه لتخرج الزيارة بالشكل اللائق.

وأضاف إسحق - في تصريحات اليوم - “أشكر كل المسؤولين في الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية وكل المسؤولين عن الزيارة واللجنة المنظمة على كل الاستعداد الطيب وكل الحيوية وكل السخاء المبذول لجعل من هذه الزيارة ممكنة وجميلة”.

وتابع قائلا “هذه المناسبات مهمة جدا، وهي بركة كبيرة للكنائس في مصر والكنيسة الكاثوليكية بصفة خاصة إذ أن بابا الفاتيكان هو الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في العالم”.

ودعا الأنبا إسحق من سيشاركون في القداس الذي سيرأسه بابا الفاتيكان يوم /السبت/ المقبل إلى الالتزام بالتعليمات، وقال “أرجو أن نلتزم بالتعليمات ونشارك بكل فرح في القداس، وأدعو أتباع الكنيسة الكاثوليكية بمصر خاصة ايبارشيات الصعيد للمشاركة بدون قلق أو خوف في كل التحضيرات، وإذا حدث أي تغيير أو تعديل في المواعيد أو العدد علينا أن نتقبله لأنه أمر خارج عن أيدينا”، مشيرا إلى أن تذاكر حضور القداس متاحة في كل الكنائس.

وقال “نشكر الدولة على إعطاء إجازة للمدارس يوم السبت، لتعطي الفرصة للطلبة في المشاركة القداس وندعو الله أن يوفقهم في الامتحانات”.

وأضاف “أشجع وأبارك كل الخطوات والمجهود من كل المسؤولين واللجنة المنظمة، وإن شاء الله تكون مناسبة جميلة على مصر ونذكر زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في عام 2000، ونتمنى أن تكون الزيارة مشرفة ومباركة لنا ولمصر كلها وتكون سبب وحدة لشعب مصر كله”.