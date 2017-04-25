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الثلاثاء 25 ابريل 2017 01:57 مساءً
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وصول 3 محولات كهربائية على متن سفينة كرواتية لمحطة البرلس
ميناء البرلس الجديد في بحيرة البرلس بكفر الشيخ

وصول 3 محولات كهربائية على متن سفينة كرواتية لمحطة البرلس

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:41 م
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استقبل ميناء البرلس بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، السفينة التجارية “شيل بليت”، قادمة من ميناء ريجيكا (كرواتيا) محملة بـ3 محولات كهربائية بحمولة تزن 227 طنًا لصالح محطة كهرباء غرب البرلس “سيمنز”.

من جانبه، قال العميد يسرى الدسوقي، مدير عام ميناء البرلس البحري، إن هذه السفينة هي رقم 33 التي تصل إلى الميناء محملة بمشحونات محطة الكهرباء العملاقة التي يتم إنشاؤها حاليًا بغرب البرلس.

وأضاف”الدسوقي”: “كما غادر أكثر من 185 مركب صيد آلي للسروح والقيام بأعمال الصيد بالبحر الأبيض المتوسط بعد التزود بالمواد البترولية والتموينية والمياه والثلج”، مؤكدًا أن دخول وخروج السفن التجارية لا يؤثر على حركة مراكب الصيد الآلية.

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