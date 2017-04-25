بعث البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان رسالة مصورة للمصريين، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل أيام من موعد زيارته للقاهرة، مؤكدًا حاجة العالم للسلام والمحبة.

بدأ بابا الفاتيكان رسالته بتقديم تحية للشعب المصري قائلا: “السلام عليكم”، مؤكدًا أنه سيزور البلاد كصديق ورسول للسلام وحاج لدولة كانت منذ أكثر من ألفي عام ملاذا ومضيفة للعائلة المقدسة عند هروبهم من تهديدات الملك هيرودس.

ووجه البابا فرنسيس الشكر لمن وجهوا له الدعوة لزيارة مصر وعلى رأسهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مُعربًا عن أمله في أن تكون الزيارة مصدرًا لبث الأمل لجميع المسيحيين في الشرق الأوسط.

وأضاف البابا خلال رسالته التي نقلها موقع راديو الفاتيكان: “عالمنا يحتاج إلى أشخاص يستطيعون بناء جسور السلام والحوار والأخوة والعدالة والإنسانية”، مختتمًا حديثه بقوله: “شكرًا وتحيا مصر”.