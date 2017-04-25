كرمت شبكة (سكاي نيوز عربية ) الإخبارية عدداً من الشخصيات والشركاء والمنصات الحيوية في جمهورية مصر العربية، خلال حفل أقامته في القاهرة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة على انطلاقها، وبحضور عدد من شركائها في القاهرة وممثلي وسائل الإعلام.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ(سكاي نيوز عربية) نارت يوسف بوران - خلال الحفل - عن 5 منح تدريبية في مكتب سكاي نيوز عربية في القاهرة مقدمة للطلبة المتفوقين من خريجي كلية الإعلام جامعة القاهرة، مع إنجاز القناة لتنفيذ مشروع استوديو الراحلة “جيهان رشتي” العميدة السابقة لكلية الإعلام في جامعة القاهرة بتمويل من شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة لاكتساب المهارات العملية والاستفادة من خبرات طاقم سكاي نيوز عربية في مختلف المجالات.

وسلم نارت بوران درع (سكاي نيوز عربية) التقديري لخمس شخصيات ومؤسسات كان لها بصمات كبيرة في محاربة التشدد ونشر التسامح في المجتمع المصري والعربي، وكرمت (سكاي نيوز عربية) مرصد مكافحة التطرف والإرهاب في مشيخة الأزهر الشريف من خلال ممثلها المستشار الدكتور محمد عبد السلام، والكنيسة المصرية من خلال ممثلها القمص مكاري، والفنان القدير عزت العلايلي الذي قدم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في مجال التنوير ومحاربة الفكر المتطرف، والكاتب والمؤلف وحيد حامد، المعروف بكتاباته وأفلامه المناهضة لكافة أشكال التطرف والإرهاب، والمفكر الراحل السيد ياسين، مؤسس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والذي تم تكريمه كواحد من أهم علماء الاجتماع السياسي والذي قدم كتابات هامة مناهضة للتطرف، إلى جانب تكريم الراحلة الدكتورة جيهان رشتي، لإسهاماتها في دعم مسيرة الإعلام العربي، حيث تسلمت ابنتها الدكتورة منى القمحاوي درع التكريم.‎