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الثلاثاء 25 ابريل 2017 01:50 مساءً
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«معاون وزير الشباب»: مبادرة «أسأل الرئيس» مبتكرة.. و36 طالب معتقل تم الأفراج عنهم
الدكتور يوسف الورداني - معاون وزير الشباب
الدكتور يوسف الورداني - معاون وزير الشباب

«معاون وزير الشباب»: مبادرة «أسأل الرئيس» مبتكرة.. و36 طالب معتقل تم الأفراج عنهم

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:34 م
محيط - خالد الريس

الدكتور يوسف الورداني معاون وزير الشباب،أن أهمية المؤتمر الوطني للشباب هو الاستمرار في محاورة الشباب  بصورة متصلة لعرض الموقف العام للدولة خلال الشهرين الماضيين.
وأشاد الورداني من خلال لقاءه ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، بقرار الأفراج عن الشباب المحتجز بالسجون المنتمين لفئات سياسية مختلفة، مؤكدا أن 93 % من الشباب المفرج عنهم في الدفعة الأولى البالغ عددهم 82 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 30 سنة ومن بينهم 36 طالب في مراحل تعليمية مختلفة.
وأعلن أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الحياتية الشباب المفرج عنهم.
ووصف مبادرة “أسال الرئيس” بأنها “مبادرة مبتكرة وتعكس حرص رئاسة الجمهورية على التواصل مع الشباب والمجتمع يصورة غير نمطية”. 
يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستقبل اليوم الثلاثاء مؤتمر الشباب الثالث  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  ومن المقرر أن ينتهي فعاليات المؤتمر يوم الخميس القادم.

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