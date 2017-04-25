ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار لغم أرضى فى حافلة ركاب بإقليم كورام القبلية الكائنة شمال غربى باكستان الى 14 قتيلا على الأقل.

وذكرت قناة “جيو”الباكستانية اليوم الثلاثاء أن الانفجار اسفر ايضا عن اصابة عدد من الاشخاص بجروح، فيما أو حت مصادر طبية ان 3 من المصابين حالتهم خطيرة.

وكانت الحافلة فى طريقها من جودار إلى منطقة أخرى داخل اقليم كورام عندما اصطدمت باللغم، فيما لم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار .