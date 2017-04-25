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محافظ المنيا: تأهيل وإعادة تطوير 100 منزل أولي بالرعاية
محافظ المنيا اللواء عصام البديوي

محافظ المنيا: تأهيل وإعادة تطوير 100 منزل أولي بالرعاية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:21 م
متابعات

عقد عصام البديوي محافظ المنيا اجتماعا لبحث خطط لإعادة تطوير وتأهيل عدد 100 منزل أولي بالرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، على مستوي مراكز المحافظة، بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة، وإسماعيل الفحام مساعد المحافظ لمراكز الجنوب، ومصطفي عبدالله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا - خلال اجتماع عقده اليوم /الثلاثاء/ - ضرورة تقديم يد العون لكل المحتاجين والمستحقين بهدف تحسين مستوي معيشتهم، لافتا إلى دعمه لكل الجمعيات التنموية صاحبة الفكر الإيجابي والمساهمة في برامج التنمية بالمحافظة والتي تعود بالنفع العام على المواطنين ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لحصر القرى الأكثر احتياجاً داخل كل مركز وإعداد حصر بالحالات الإنسانية الصعبة والتي تكاد تكون منعدمة وتحتاج إلى مساعدات أو أي خدمات لتسهيل الوصول إليهم وتقديم كل الدعم لهم.

ومن جانبه، أوضح مصطفي عبدالله أن الاجتماع ناقش قواعد وشروط العمل لاختيار الحالات المستحقة من الأولي بالرعاية حيث تأتي الأولوية للأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة التي تحصل علي معاش ضماني، وأن يكون المنزل ملك للأسرة المقيمة، وأن يكون داخل الحيز العمراني وغير مخالف للقانون، وعلى أن يثبت من المعاينة الهندسية احتياج المنزل للترميم أو التطوير وإعادة التأهيل، وأن لا يزيد عن مساحة 80 م2.

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