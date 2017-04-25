التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، على هامش اجتماع منتدى الحضارات باليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد اليوم الثلاثاء، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الإعداد الفوري لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، وضرورة توفير الدعم للقطاع الخاص المصري للاستثمار في العراق ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يعود بالمصلحة على الشعبيين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، في مقدمتها الوضع في سوريا وليبيا وجهود مكافحة الارهاب، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة القادمة.‎