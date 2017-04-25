لافروف يدعو لتشديد حماية أمن مراقبي بعثة منظمة الأمن والتعاونالثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:12 م
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى تشديد تدابير حماية أمن مراقبة البعثة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى دونباس بشرق أوكرانيا.
وقال لافروف اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لامبيرتو زانير “نحن مقتنعون بضرورة تشديد تدابير توفير الأمن لأعضاء البعثة، وهذا يتطلب تفعيل العمل في إطار مجموعة الاتصال، وفي إطار مركز التنسيق والرقابة المشترك، والذي تم تأسيسه بطلب الرئيس الأوكراني، بوروشينكو، ويتشكل من عسكريين روس وأوكرانيين”.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن كييف لم تنفذ أيا من التزاماتها وفق اتفاقيات مينسك حتى اليوم.
-
إصابة 17 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية
أصيب 17 شخصًا صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق “الصالحية القديمة - فاقوس” بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ...Tue, 25 Apr 2017 09:14:47 GMT
-
قابيل: نجحنا فى إنعاش القطاعات التصديرية وترشيد الاستيرادTue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد ...
أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط القاهرة الجديدة الغير ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني بسبب جزر دوكدو
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية هيديو سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تجديد الحكومة ...Tue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
تحرير «حي التنك» بالساحل الأيمن من الموصل في العراق
أعلنت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، تحرير حي التنك في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت خلية الإعلام الحربي، حسب موقع 24 الإماراتي، عن قائد ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
نجيب ساويرس عن كوريا الشمالية: الناس آخر انضباط ومفيش قلق من الحرب
قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن شعب كوريا الشمالية لا يشعر بقلق من نشوب حرب بين كوريا وأمريكا، مشيرًا إلى تقدم كوريا الملحوظ والمستمر وتفاني شعب ...Tue, 25 Apr 2017 09:28:13 GMT