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لافروف يدعو لتشديد حماية أمن مراقبي بعثة منظمة الأمن والتعاون
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف يدعو لتشديد حماية أمن مراقبي بعثة منظمة الأمن والتعاون

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:12 م
أ ش أ

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى تشديد تدابير حماية أمن مراقبة البعثة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال لافروف اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لامبيرتو زانير “نحن مقتنعون بضرورة تشديد تدابير توفير الأمن لأعضاء البعثة، وهذا يتطلب تفعيل العمل في إطار مجموعة الاتصال، وفي إطار مركز التنسيق والرقابة المشترك، والذي تم تأسيسه بطلب الرئيس الأوكراني، بوروشينكو، ويتشكل من عسكريين روس وأوكرانيين”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن كييف لم تنفذ أيا من التزاماتها وفق اتفاقيات مينسك حتى اليوم.

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