نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل بعنوان “سياسات الإدارة الرشيدة وتحقيق النزاهة” بهدف تطوير قدرات وتنمية مهارات العاملين به واستمرت على مدار يومين.

وقالت ايزيس محمود المدير العام لإدارة التدريب بالمجلس إن ورشة العمل تضمنت تعريف الفساد وأنواعه والمفاهيم المرتبطة بالفاسد مثل: الرشوة والاختلاس والمحسوبية والمتاجرة بالنفوذ، كما تم عرض الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد وعلاقة المرأة بمكافحة الفساد، والإطار المؤسسي والتشريعي لمكافحة الفساد من خلال عرض الجهود التشريعية المصرية وهيئات مكافحة الفساد واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

وأوضحت أن الورشة تضمنت أيضا عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 وسياسات واجراءات تنفيذ مصر لالتزاماتها في هذه الاستراتيجية ودور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تنفيذ الإستراتيجية والخطوات المستقبلية لمكافحة الفساد، لافتة إلى أنه حاضر فى ورشة العمل الدكتورة غادة موسى و نادر نور الدين مديرى مركز الحوكمة.‎