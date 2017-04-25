أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه تم البدء فى خطة تطوير السكة الحديد لرفع طاقة نقل البضائع عليها من 4 ملايين طن سنويا إلى 25 مليون طن مع مطلع عام 2020، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استبدال الفلنكات الخشبية للسكة الحديدية ببنية أساسية خرسانية لتحمل رفع طاقة النقل.

وقال وزير النقل: “إن إقامة 1200 كيلومتر من الطرق الجديدة ساعد على سيولة المرور وسرعة ربط المحافظات وأقاليم الجمهورية ببعضها لخدمة الاستثمار”.

وجاء ذلك خلال زيارته التفقدية لطريق القاهرة السويس الصحراوى ومزلقانات السكة الحديد وطريق السويس الإسماعيلية ومحور طريق نفق الشهيد أحمد حمدى.

وأضاف أنه تقرر البدء فى تطوير طريق السويس الزعفرانة ليواكب خطة تنمية هذه المنطقة سياحيا وصناعيا، مؤكدا أنه سيلبى مطلب محافظ السويس اللواء أحمد حامد بالبدء فى توسيع ورفع كفاءة طريق السويس الإسماعيلية الصحراوى اعتبارا من يوليو المقبل بطول 35 كيلو مترا كمرحلة أولى مع زيادة حارات مرور السيارات.