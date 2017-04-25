لوبان تستقيل من زعامة حزبها.. وتؤكد "أشعر بحرية أكبر"الثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:05 م
قالت المرشحة اليمينية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان استقالتها من منصب زعيم حزب “الجبهة الوطنية”، لتركز اهتمامها بالكامل على السباق الانتخابي.
وترمي خطوة لوبان إلى حشد تأييد إضافي خارج أوساط أنصار حزبها اليميني المتطرف، وأوضحت المرشحة بحسب «روسيا اليوم» أنها استقالت انطلاقا من “قناعتها الخالصة بدور رئيس الجمهورية في توحيد جميع المواطنين”.
وفي الوقت نفسه لوّحت لوبان بأن استقالتها تحمل طابعًا مؤقتًا، واصفة إياها بأنها “إجازة غياب”، وأضافت في تصريحات لقناة “France 2”: “أشعر بحرية أكبر، أشعر بأنني فوق كل شيء، فوق السياسات الحزبية، وأعتقد أنه أمر مهم”.
وسبق لـ”لوبان” أن أصرت خلال حملتها الانتخابية على أنها ليست مرشحة “الجبهة الوطنية” بل مرشحة “مدعومة من قبل الجبهة الوطنية”.
وجاءت ماريان لوبان في المركز الثاني بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل الجاري، ووصلت إلى دورة الإعادة التي ستُجري في 7 مايو المقبل.
وحسب النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات، تقدم المرشح المستقل إيمانويل ماكرون على لوبان بنحو مليون صوت بحصوله على 24.01% من أصوات الناخبين مقابل 21.30% لـ لوبان.
ويتوقع سياسيون فوز ماكرون على لوبان في جولة الإعادة بفارق كبير.
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