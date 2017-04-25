قال شريف سعيد، عضو اللجنة العليا للحج السياحى، أن اللجنة اتفقت بشكل مبدئى على فتح باب التسجيل لقرعة الحج السياحى للراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1438 هـ، فى 5 مايو المقبل، على أن تجرى القرعة العلنية فى منتصف شهر رمضان.

وأضاف “سعيد” فى تصريحات صحفية أن اللجنة ستعرض على وزير السياحة يحيى راشد، عقب عودته من المشاركة فى فعاليات سوق السفر العربى المقام بدبى، ما انتهت إليه من المناقشات المتعلقة بالضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، لاعتمادها والبدء فى اتخاذ الإجراءات لموسم الحج.

وفيما يتعلق بتسعير برامج الحج السياحى، أشار شريف سعيد إلى أن الجهة الإدارية سوف تدرس الأسعار التى اقتراحها عدد من أصحاب شركات السياحة خلال الاجتماعات التى عقدت بالغرفة، لافتا إلى أن الوزارة فى إعلان المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربیة، أسعار خدمات “الطوافة” المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة “عرفات ومنى”.