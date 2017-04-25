وصف الشيخ إسلام النواوي أحد علماء وزارة الأوقاف، شبه جزيرة سيناء بأنها “ملتقى الأديان”، مؤكدا أن سيدنا محمد “ص” قد مر عليها خلال رحلة “الأسراء والمعراج”.

وأعلن النواوي من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن بعثات الحج الإسلامية والمسيحية كانت تبدأ رحلاتها في السابق من سيناء، معتبرا إياها بأنها “بداية المناسك”.

وأضاف أن جبل الطور قد ذكر 10 مرات بالقرآن الكريم مما أصبح له دلالة عظيمة وأن سيناء أرض تجلي الله عليها، مؤكدا أن الله أقسم بجبل الطور.

جاء هذا تعليقا لاحتفال مصر بالذكرى الـ35 لعيد تحرير سيناء.