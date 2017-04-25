 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 01:54 مساءً
روابط سريعة
ترامب يمارس ضغوطا لإلغاء قرار «اليونسكو» حول المسجد الأقصى
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب يمارس ضغوطا لإلغاء قرار «اليونسكو» حول المسجد الأقصى

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:00 م
متابعات

أكد تقرير إسرائيلي أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغوطا على الدول الأعضاء بمنظمة العلوم والتربية والثقافة التابعة للأمم المتحدة “اليونسكو”، من أجل عرقلة القرار الذي تم نبنيه من قبل باعتبار المسجد الأقصى ليس من المقدسات اليهودية.

ونقل التقرير الذي نشر في القناة الثانية العبرية عن مصادر لها في واشنطن، أن هذه الضغوط تسبق تصويت الأمم المتحدة على القرار الذي تبنته “اليونسكو” الأسبوع المقبل ليكون قرارا ملزما لإسرائيل.

وأضافت القناة، أن سفراء الولايات المتحدة في الدول الأعضاء باليونسكو يمارسون ضغوطا بتكليف من الخارجية الأمريكية بهدف التصويت لإحباط القرار ضد إسرائيل.

وأكدت القناة، على أن تبنى الأمم المتحدة قرار “اليونسكو” سيؤدى إلى عرقلة مساعى السلام التي تقوم بها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت منظمة “اليونسكو” قد تبنت في أكتوبر الماضى قرارا بناءً على تصويت الأعضاء على أن المسجد الأقصى وحائط البراق ليس من ضمن “المقدسات اليهودية” في القدس، وحينها صوتت الولايات المتحدة ضد القرار من أصل 58 دولة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3