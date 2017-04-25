ترامب يمارس ضغوطا لإلغاء قرار «اليونسكو» حول المسجد الأقصىالثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:00 م
أكد تقرير إسرائيلي أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغوطا على الدول الأعضاء بمنظمة العلوم والتربية والثقافة التابعة للأمم المتحدة “اليونسكو”، من أجل عرقلة القرار الذي تم نبنيه من قبل باعتبار المسجد الأقصى ليس من المقدسات اليهودية.
ونقل التقرير الذي نشر في القناة الثانية العبرية عن مصادر لها في واشنطن، أن هذه الضغوط تسبق تصويت الأمم المتحدة على القرار الذي تبنته “اليونسكو” الأسبوع المقبل ليكون قرارا ملزما لإسرائيل.
وأضافت القناة، أن سفراء الولايات المتحدة في الدول الأعضاء باليونسكو يمارسون ضغوطا بتكليف من الخارجية الأمريكية بهدف التصويت لإحباط القرار ضد إسرائيل.
وأكدت القناة، على أن تبنى الأمم المتحدة قرار “اليونسكو” سيؤدى إلى عرقلة مساعى السلام التي تقوم بها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكانت منظمة “اليونسكو” قد تبنت في أكتوبر الماضى قرارا بناءً على تصويت الأعضاء على أن المسجد الأقصى وحائط البراق ليس من ضمن “المقدسات اليهودية” في القدس، وحينها صوتت الولايات المتحدة ضد القرار من أصل 58 دولة.
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