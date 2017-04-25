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مقتل 12 شخصا في غارات روسية على ريف إدلب
طائرات روسية

مقتل 12 شخصا في غارات روسية على ريف إدلب

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 12:49 م
أ ش أ

قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن غارات ” لم يعرف أن كانت سورية أم روسية ” استهدفت قرية “الدويلة” في ريف إدلب الشمالي الغربي، وتسببت بمقتل 12 شخصا بينهم خمسة مدنيين على الأقل ومقاتلان.

وأضاف عبدالرحمن حسبما نقلت قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم الثلاثاء،أنه عقب نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى ميداني في بلدة “كفر تخاريم” المجاورة، استهدفت غارات محيط المستشفى، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بعد تضرر المبنى والمعدات”.

يشار إلى أن مستشفى بلدة تخاريم هو الثاني الذي يتعرض لغارات في غضون أيام في محافظة إدلب، إذ استهدفت طائرات لم يعرف إن كانت روسية أم سورية السبت، مستشفى ميدانيا داخل مغارة في منطقة عابدين، وتسببت بخروجه عن الخدمة، وإصابة خمسة من أفراد طاقم عمله.

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