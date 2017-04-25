أصبحت هولندا وخاصة العاصمة أمستردام، أكثر الأسواق رواجا في أوروبا في مجال الاستثمار العقاري بالفنادق وذلك بعد تضافر عدة أسباب منها انخفاض أسعار الفائدة والأعداد السياحية المتزايدة إضافة إلى استقرار السوق الاقتصادي، وذلك وفقا لما ذكره ديرك باكر مدير وحدة الفنادق في مؤسسة “كولير” العالمية للاستشارات العقارية، مشيرا إلي أن منشآت الفنادق في أمستردام أرخص من مثيلتها في لندن وباريس أو المدن الألمانية الشهيرة.

وذكر موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي أن هذا الوضع تأكد من خلال مسح أجرى حديثا بين المستثمرين العقاريين في مجال الفنادق، أفاد بأن رجال الأعمال من المؤسسات الألمانية إلى جانب شركات الأسهم الخاصة من بريطانيا والولايات المتحدة فضلا عن مجموعات عقارية من الشرق الأوسط والصين يقبلون على شراء فنادق هولندية.

ونوه الموقع بأن أعداد السياح الذين يقضون ليلة واحدة في أمستردام ارتفع إلى سبعة ملايين سائح العام الماضي بزيادة 5ر1 مليون سائح عن عام 2012 .

وأشار الموقع بأن أحدث الصفقات شملت شراء فندق “NH Hotel Zuid” وهو أربعة نجوم ويضم 213 غرفة ويقع بالقرب من منطقة المال والأعمال المركزية في أمستردام “زويداس” والذي بيع لشركة أفينيون الأوروبية للاستثمار العقاري ومقرها لندن مقابل 45 مليون يورو.

كما اشترت مجموعة مستثمرين صينيين فندن هوليداي إن في مدينة لايدن بمقاطعة جنوب هولندا والأمثلة كثيرة.