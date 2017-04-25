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وزير البترول يبحث مع مسئولي بنك التنمية الصيني سبل تعزيز التعاون
طارق الملا وزير البترول

وزير البترول يبحث مع مسئولي بنك التنمية الصيني سبل تعزيز التعاون

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 12:55 م
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بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع مدير عام بنك التنمية الصيني بالقاهرة والوفد المرافق، فرص التعاون والشراكة في مشروعات بترولية جديدة وإتاحة سبل التمويل لأنشطة البترول والغاز، وذلك في إطار تحرك الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد وزير البترول حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، خاصة في مجال صناعة البترول والغاز، لدعم الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرية والتكنولوجيا المتقدمة وسبل التمويل التي يمتلكها الجانب الصيني، بما يمهد لفتح مجالات عمل جديدة للاستثمارات الصينية في مصر ودعم التعاون البترولي بين الجانبين.

وأبدى الجانب الصيني رغبته في تفعيل التعاون المثمر مع مصر في تمويل مشروعات البترول والغاز، استناداً إلى الجدوى الاقتصادية المرتفعة لها والنماذج الناجحة للاستثمارات الصينية في صناعة البترول المصرية، وذلك في إطار التوجه الصيني للتوسع في الاستثمار في الأسواق الواعدة، حيث تم استعراض التسهيلات التي يمكن ان يقدمها البنك في تمويل المشروعات البترولية.

وأوضح مدير عام البنك الصيني أن تقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر، خاصة في قطاع البترول، في مقدمة أولويات البنك الذي يعد المؤسسة المالية الصينية الوحيدة التي افتتحت مقراً لها للعمل في مصر.

كما تناول اللقاء مشروعات البترول المصرية التي تشارك فيها الصين وفى مقدمتها استثمارات شركة سينوبك الحكومية الصينية من خلال شركة “سينوثروة” للحفر بالإضافة الى مشاركتها في نشاط البحث والاستكشاف في منطقة امتياز شركة “أباتشي” الأمريكية في الصحراء الغربية.

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