عثر الأهالى على جثة عاطل متعفنة داخل شقته بالعمرانية، وتبين أن سبب الوفاة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وكانت المفاجأة فى العثور على والده بصحبته بالشقة إلا أنه لم يبلغ عن الوفاة نظرا لإصابته بمرض الزهايمر.

كان الرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث العمرانية، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة مستأجرة والعثور على جثة ابن مستأجرها داخلها.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر العقيد علاء فتحى مفتش المباحث الجنائية على جثة “ب. ا” 34 سنة عاطل متعفنة، كما تبين وجود والد المتوفى فى حالة إعياء وتبين إصابته بمرض الزهايمر.

وباستدعاء شقيق المتوفى أفاد بأن شقيقه من متعاطى المواد المخدرة، وأن مرض والده منعه من الإبلاغ عن وفاة شقيقه، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.