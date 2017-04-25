أكد تامر عبد القادر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أن اختيار رئاسة الجمهورية لمحافظة الإسماعيلية لإقامة المؤتمر الوطني للشباب تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء يأتي لاتجاه أنظار العالم تجاه للمحافظة بسبب مشروع “قناة السويس” الجديد بالإضافة لعدد من المشاريع القومية الأخرى، مشيرا إلى الإسماعيلية تحولت من “منطقة هزيمة إلى منطقة انتصار”.

وتوقع عبد القادر من خلال لقائه ببرنامج “ًصباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن يشهد المؤتمر استعراض لمحور قناة السويس والمشروعات التي ستنفذ بها، مشيدا بجهود الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وطالب بمجهود مكثف من مختلف قطاعات الدولة لمحاربة التطرف، وقال : “الأزهر ووزارة الثقافة مبيشتغلوش ولا يفعلوا شيئا للشباب.. الخطاب الديني منهار جدا”، مضيفا : “الأزهر والثقافة يحتاجون إلى مترجم”.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستقبل اليوم الثلاثاء مؤتمر الشباب الثالث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر أن ينتهي فعاليات المؤتمر يوم الخميس القادم.